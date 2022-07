Un terremoto all’isola di Pasqua (Rapa Nui)

"Nella serata di ieri, 12 luglio 2022, alle 21:17 (ora italiana) un forte terremoto (magnitudo stimata tra 6.6 e 6.8) è avvenuto nell’Oceano Pacifico, lungo la dorsale che separa la Placca Pacifica da quella di Nazca", spiega Alessandro Amato in un articolo pubblicato sul blog INGVterremoti. "Il terremoto è stato ben registrato dai sismometri di tutto il mondo, compresi quelli italiani, che si trovano a distanze di circa 14.000 km dall’epicentro. Il terremoto non ha provocato danni, essendo avvenuto in una zona di oceano remoto, e non è stato abbastanza forte da generare uno tsunami. L’isola più vicina all’epicentro, ad alcune centinaia di chilometri di distanza, è la famosa Isola di Pasqua, così chiamata perché fu “scoperta” dagli europei nel giorno di Pasqua del 1722. In realtà l’isola Rapa Nui, questo il nome locale, sembra fosse abitata già dall’anno 400", continua Amato.