Intorno alle 17:30 di oggi, venerdì 1 luglio, alla redazione di MeteoWeb sono giunte decine e decine di segnalazioni per una scossa di terremoto avvertita dalla popolazione in Puglia. Eppure i sismografi dell’INGV non hanno registrato alcuna scossa.

Si è trattato con ogni probabilità di un boom sonico, cioè un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono.