Tornado in Cina: gravi danni nel Jiangsu, un morto e 25 feriti | VIDEO

Un tornado ha creato il caos in 11 centri abitati in una regione agricola della Cina orientale, danneggiando case, uccidendo almeno una persona e ferendone altre 25. Case e proprietà di oltre 2mila persone sono state danneggiate da un tornado che ha colpito mercoledì la provincia di Jiangsu, a sud di Pechino. Il danno totale è stato stimato in circa 65 milioni di yuan (9,61 milioni di dollari), secondo quanto riportato dal quotidiano Global Times.