Caldo in Svizzera, ghiacciaio si scioglie e genera improvvisa piena del torrente Vispa | VIDEO

La siccità sta piegando il Nord Italia, lasciando fiumi e laghi con livelli sotto la media. Capita, però, che all’improvviso, senza piogge, un torrente si presenti in piena. È quanto successo a Zermatt, località di montagna famosa per lo sci e l'alpinismo nel Canton Vallese, nella Svizzera meridionale, a pochi chilometri dal confine con l’Italia. Il torrente Vispa è in piena come se avesse piovuto per giorni ma in realtà, a determinare la piena non sono state le piogge bensì l’enorme quantità di acqua di fusione in arrivo dal ghiacciaio. Per quanto possa essere sorprendente, non è la prima volta che si verifica un fenomeno del genere.