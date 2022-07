Tre grossi incendi in Puglia: bruciano 150 ettari a Spinazzola

MeteoWeb

Un incendio esteso su circa 150 ettari, di cui circa 10 boschivi, e’ divampato nel primo pomeriggio a Spinazzola, nel Nord Barese, in zona Masseria Cavone in direzione Gravina in Puglia. Nel territorio ai confini con le fiamme ci sono alcune masserie. Il fronte del fuoco, a quanto si apprende, si estende tra i sei e i dieci chilometri. Sul posto sono al lavoro una quarantina di unita’ di Vigili del Fuoco, Arif, Protezione Civile, Carabinieri forestali e volontari. Un Canadair preveniente da Ciampino ha gia’ effettuato cinque lanci d’acqua.

Altri due roghi stanno interessando altrettante zone della Puglia: uno a San Marco in Lamis (Foggia), esteso su circa dieci ettari, con l’intervento di due Fire Boss da Grottaglie (Taranto) e una ventina di unita’ antincendio; l’altro ad Andria (BAT), in contrada Bagnoli, dove bruciano circa dieci ettari e per spegnere le fiamme sono al lavoro una trentina di unita’ da terra.