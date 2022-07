Il treno è in ritardo? Potrebbe essere colpa del Sole

Il meteo spaziale è ben noto per la sua capacità di avere effetti sulla tecnologia sulla Terra. Nelle ferrovie, le correnti elettriche dell'attività solare che fluiscono sulla Terra possono interferire con il normale funzionamento dei segnali, trasformando i segnali verdi in rossi anche quando non ci sono treni nelle vicinanze. "La maggior parte di noi a un certo punto ha sentito le temute parole: 'il tuo treno è in ritardo a causa di un errore di segnalazione' e mentre di solito colleghiamo questi guasti a pioggia, neve e foglie sulla linea, potresti non aver considerato che il Sole può anche causare il malfunzionamento dei segnali ferroviari," ha affermato Patterson. Per monitorare la posizione dei treni, una linea ferroviaria è suddivisa in piccoli segmenti consecutivi chiamati "blocchi" con una lunghezza media di 1-2 km. Ogni blocco è legato a un segnale che dice se c’è un treno attualmente in quel blocco. I segnali sono controllati da relè che rilevano le correnti nel sistema. Come un semaforo, i segnali diventano verdi se il blocco è vuoto e viene rilevata una corrente, oppure rossi se il blocco è occupato e non viene rilevata alcuna corrente. Le tempeste solari possono compensare l'equilibrio delle correnti che controllano i segnali luminosi sulle linee ferroviarie, facendo sì che le luci mostrino sezioni chiare come occupate da una luce rossa. I risultati mostrano che tempeste solari più forti causano il malfunzionamento di più segnali, aumentando così la quantità di tempo in cui il treno è in ritardo.