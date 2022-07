Trovato il luogo di origine di “Black Beauty”, meteorite marziano precipitato in Africa

Da cinque a dieci milioni di anni fa, un asteroide si schiantò su Marte, creando un enorme cratere. Il crollo spinse un pezzo dell'antica crosta marziana nello spazio come un nuovo meteorite, che poi precipitò sulla Terra, in particolare in Africa. In un articolo pubblicato sulla rivista Nature, un team internazionale, guidato da ricercatori della Curtin University, supportati dal Supercomputer Pawsey in Perth, in Australia, con colleghi in Francia, Costa d'Avorio e Stati Uniti, ha raccontato per la prima volta la storia del meteorite NWA 7034, noto come Black Beauty.