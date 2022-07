Turista austriaca sbranata da uno squalo sotto gli occhi dei bagnanti: orrore in spiaggia | VIDEO SHOCK

MeteoWeb

Una donna austriaca di 68 anni è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo nel Mar Rosso vicino alla famosa località di Sahl Hasheesh, vicino a Hurghada, in Egitto. Secondo fonti ufficiali, la vittima è stata identificata in Elizabeth Squire. La donna è stata portata in ospedale con gravi ferite venerdì sera, ma nonostante gli sforzi dei medici, purtroppo è deceduta. Il video, diventato virale sui social, mostra persone che guardano l’attacco dal molo e urlano qualcosa verso la donna, ma nessuna di loro ha osato entrare in acqua.

L’acqua intorno alla donna diventava sempre più rossa di sangue con il passare del tempo a causa dei ripetuti attacchi dello squalo. Le autorità hanno interdetto la balneazione per tre giorni.