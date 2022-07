Turista muore annegata a La Maddalena: la causa potrebbe essere un malore

Una turista cinese di 23 anni, residente a Londra, è annegata oggi nelle acque di Cala Corsara, nell'isola di Spargi, nell'arcipelago di La Maddalena. A lanciare l'allarme è stata una barca che navigava in zona e che ha visto il corpo della giovane che galleggiava sull'acqua. Gli uomini a bordo della barca hanno immediatamente contattato la Guardia costiera. I militari della Capitaneria di porto, guidati dal comandante Renato Signorini, sono intervenuti nell'area con l'ausilio di una motovedetta. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del 118, ma i soccorsi sono stati inutili: la giovane era già morta. Avviate le indagini per ripercorrere le ultime ore della 23enne e comprendere se la ragazza abbia avuto un malore o se le cause della morte siano altre.