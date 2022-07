Twitter down, disservizi in tutto il mondo

Twitter ha ripreso a funzionare dopo i disservizi che hanno colpito la piattaforma che, secondo il sito Netblock, sarebbero a livello globale. Al momento la società non ha fornito informazioni in merito. Sul popolare sociale è ripreso il flusso di post ed è comparso nei trend anche l'hashtag #Twitterdown che solitamente accompagna, anche con ironia, i disservizi di altre piattaforme come Facebook o Instagram.