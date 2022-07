Per la prima volta l’UE importa più gas USA che russo

MeteoWeb

Nel mese di giugno 2022, per la prima volta nella storia, i Paesi dell’UE hanno importato dagli Stati Uniti più GNL (gas naturale liquefatto) di quanto abbiano ricevuto dalla Russia tramite gasdotti naturali. “I recenti forti tagli della Russia ai flussi di gas naturale verso l’UE fanno sì che questo sia il primo mese nella storia in cui l’Unione Europea ha importato più gas liquido (GNL) dagli Stati Uniti che tramite gasdotto dalla Russia“, ha scritto su Twitter Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia. “Il calo dell’offerta russa richiede sforzi per ridurre la domanda dell’UE e prepararsi a un inverno rigido“, ha aggiunto Birol.