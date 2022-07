Ue: ok al transito di merci sanzionate verso Kaliningrad ma solo via treno

La Commissione Europea ha aggiornato le sue linee guida sulla gestione del traffico dei beni sanzionati tra la Russia e la sua exclave di Kaliningrad, dopo le tensioni sorte nelle ultime settimane a causa dei blocchi imposti dalla Lituania. Il traffico dei beni sanzionati sarà consentito solo via ferrovia e non comprenderà la tecnologia a doppio uso (gli stati membri sono inviatati ad effettuare controlli). Resta lo stop al traffico via camion.

"Gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di prevenire tutte le possibili forme di elusione delle misure restrittive dell'Ue. A tal fine, è necessario che gli Stati membri continuino a monitorare i flussi commerciali bidirezionali tra le parti non contigue della Federazione Russa. Controlli mirati, proporzionati ed efficaci e altre misure appropriate per prevenire la violazione dei Regolamenti dell'Ue dovrebbero essere eseguiti dalle autorità degli Stati membri", afferma la Commissione. "Gli Stati membri devono inoltre garantire che le merci sanzionate che sono arrivate illegalmente in qualsiasi parte della Russia non possano essere trasportate in seguito attraverso il territorio doganale dell'Ue. Le autorità degli Stati membri e la Commissione Europea continueranno a cooperare e a coordinarsi strettamente su questo tema. La Commissione è pronta a fornire ulteriori orientamenti, linee guida per il monitoraggio dei flussi bidirezionali e migliori pratiche amministrative e consigli agli Stati membri, per garantire un'attuazione uniforme".

La Commissione Europea ha pubblicato delle linee guida in 13 punti per chiarire la questione dei controlli sui flussi di merci tra la Russia e l'exclave di Kaliningrad. Le autorità statali, spiega la Commissione, devono effettuare "controlli mirati, proporzionati ed efficaci" al fine di "prevenire la violazione dei regolamenti Ue". In particolare, devono controllare se "i volumi in transito rimangono nella media degli ultimi tre anni, riflettendo la reale domanda di beni essenziali alla destinazione, e che non ci siano flussi insoliti o schemi commerciali che possano dare adito all'elusione" delle sanzioni contro la Russia decise dopo l'avvio della guerra in Ucraina.