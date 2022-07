Si tuffa e scompare nel lago di Como, trovato il corpo del giovane

Il corpo del ragazzo è stato recuperato poco dopo le 16 dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Lecco. La vittima è uno studente del Politecnico di Milano, di origine indiana, che con altri amici aveva raggiunto Bellano per trascorrere una domenica al lago. Il gruppo ha scelto una spiaggia libera vicino a una struttura sportiva e alla foce del torrente Pioverna. In tre - una ragazza di 24 anni, uno di 25 e il 28enne - si sono tuffati nelle acque del lago di Como e si sono trovati in difficoltà. La 24enne è stata recuperata da un bagnante, mentre il 25enne è tornato a riva con l'intervento di un conduttore e di un cane bagnino dell'Associazione Cinofila Salvataggio Nautico Acsn.

Entrambi sono stati trasportati, in codice giallo, per gli accertamenti in ospedale. Il terzo giovane è stato invece inghiottito dalle acque e i sub - dopo due ore di ricerche - l'hanno recuperato. La salma è a disposizione della Procura di Lecco, che ha aperto un'inchiesta. La ricostruzione di questo accaduto è affidati ai carabinieri di Bellano.