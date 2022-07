USA, allerta caldo per 85 milioni di persone: l’Oak Fire esplode in dimensioni, evacuazioni e case distrutte in California | VIDEO

Un’ondata di caldo si intensificherà nel weekend in parte degli USA, dove oltre 85 milioni di persone sono sotto allerta caldo. Sono previste temperature record nelle maggiori città americane sulla costa orientale, dove il termometro sfiorerà i +40°C, con l'umidità che renderà il caldo ancora più soffocante. A Boston e Washington si prevedono temperature ai massimi degli ultimi 90 anni. A causa delle alte temperature, a New York le autorità hanno deciso di 'accorciare' la gara di triathlon in programma domenica all'alba.