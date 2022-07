Guerra in Ucraina: gli USA rimuovono alcune sanzioni alla Russia

Giovedì 14 luglio, gli Stati Uniti hanno cercato di facilitare le esportazioni russe di cibo e fertilizzanti rassicurando banche, compagnie di navigazione e assicurazioni che tali transazioni non avrebbero violato le sanzioni di Washington contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Consentire queste esportazioni russe è una parte fondamentale dei tentativi delle Nazioni Unite e delle autorità turche di mediare un pacchetto con Mosca che consentirebbe anche il trasporto di grano ucraino dal porto di Odessa sul Mar Nero, bloccato dalla guerra.

Il chiarimento scritto degli Stati Uniti è arrivato il giorno dopo che Russia, Ucraina, Turchia e funzionari delle Nazioni Unite si sono incontrati a Istanbul per colloqui volti a riprendere le esportazioni di grano dell'Ucraina. La Turchia ha annunciato che le parti sarebbero tornate la prossima settimana per firmare un accordo.

"Gli Stati Uniti sostengono fortemente gli sforzi delle Nazioni Unite per portare grano sia ucraino che russo sui mercati mondiali e per ridurre l'impatto della guerra non provocata della Russia contro l'Ucraina sulle forniture alimentari e sui prezzi globali", ha affermato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in una scheda informativa.