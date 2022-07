Gli USA sostengono l’invio della turbina del Nord Stream 1 dal Canada in Germania

MeteoWeb

Gli USA sostengono la decisione del Canada di restituire alla Russia, tramite la Germania, la turbina per il Nord Stream 1, essenziale per far funzionare a pieno ritmo il gasdotto e rifornire di gas i Paesi europei. “Noi sosteniamo la decisione del governo canadese di far tornare in Germania la turbina per il gas naturale per essere usata per l’oleodotto Nord Stream 1”, ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato USA, Ned Price, sottolineando che “nel breve termine la turbina permetterà alla Germania ed altri Paesi europei di rifornire le loro riserve di gas, aumentando la loro sicurezza e resilienza energetica, contrastando i tentativi della Russia di usare l’energia come arma“.

Nella nota, si ribadisce che gli Stati Uniti “sono uniti agli alleati e partner nell’impegno teso a promuovere la sicurezza energetica europea, riducendo la nostra dipendenza collettiva dall’energia Russia e mantenendo pressione sul Cremlino“. Questo comprende anche “l’esplorare modi per ridurre ulteriormente i proventi derivata dall’energia della Russia” e “intraprendere passi per limitare l’impatto della guerra di Putin sui mercati energetici globali e proteggere le nostre economie”.

Il governo canadese ha annunciato che rimanderà in Germania una turbina necessaria per il funzionamento del gasdotto Nord Stream 1, dopo che l’invio del macchinario era stato inizialmente bloccato a causa delle sanzioni occidentali contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina. In riparazione presso uno stabilimento Siemens a Montreal, la turbina avrebbe dovuto essere inviata direttamente in Russia, ma ciò non era possibile per le sanzioni. Così verrà mandata in Germania.

Il gasdotto è stato chiuso oggi per consentire le riparazioni, ma si teme che la Russia possa sfruttare il momento per mettere in ginocchio l’Europa. Il governo ucraino si è detto profondamente deluso dalla decisione del Canada di restituire la turbina in riparazione.