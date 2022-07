Vaccini Covid, la Danimarca fa un passo indietro: “è stato un errore farli ai bambini”

MeteoWeb

“Siamo diventati più saggi e oggi non faremmo lo stesso“, ha dichiarato Søren Brostrøm, direttore del National Board of Health, in Danimarca, parlando dei vaccini anti Covid iniettati ai bambini. “Con le conoscenze che abbiamo oggi, non abbiamo ottenuto molto dall’avere bambini vaccinati contro il coronavirus l’anno scorso“.

Da metà luglio dello scorso anno, i primi bambini di 12-15 anni in Danimarca sono stati invitati a ricevere un vaccino contro il coronavirus. A novembre è stato consigliato anche ai bambini di 5-11 anni di essere vaccinati contro il virus. All’epoca, si diceva che le vaccinazioni non erano principalmente per il bene dei bambini, ma per garantire il controllo dell’epidemia in Danimarca. Brostrøm ha anche affermato che in primavera era chiaro che i vaccini non erano particolarmente preventivi, ma piuttosto prevenivano malattie gravi, e che quindi ora dobbiamo “portare l’apprendimento oltre“. In retrospettiva, non si è ottenuto molto dall’ampliamento del programma di vaccinazione per i bambini quando si tratta di controllo dell’epidemia.

Christine Stabell Benn, professoressa clinica presso l’Università della Danimarca meridionale, è stata a lungo critica nei confronti della vaccinazione dei bambini. Non aveva dubbi sul fatto che la raccomandazione non fosse necessaria, già quando la Danimarca l’ha fatta da sola e l’ha raccomandata alla fascia di età 12-15 anni la scorsa estate. “Abbiamo avuto dei vaccini con un profilo di effetti collaterali molto sconosciuto e allo stesso tempo abbiamo avuto dei bambini che non avevano nulla da guadagnare essendo vaccinati“, ha dichiarato. Poiché lo stesso National Board of Health ha affermato che c’erano molte incertezze sul fatto che fosse la decisione giusta, Benn è convinta anche che il consiglio avrebbe dovuto modificare la forza della loro campagna. Esorta il consiglio a riconsiderare se ci fosse davvero un motivo per “fare così tanta pressione sui genitori” per far vaccinare i bambini. “Inoltre, i bambini sono stati considerati responsabili della salute dei loro genitori e nonni. Penso che sia irragionevole“, dice Christine Stabell Benn e continua: “Penso che ci siano molti genitori rimasti là fuori che dicono: “Di cosa si trattava?” Ci sono molti genitori che hanno davvero faticato a far trascinare i propri figli al centro vaccinale, ma a che scopo?“.

In Italia, secondo l’ultima pubblicazione su The Lancet realizzata dal gruppo di ricerca dell’Iss, la letalità del Covid per i bambini è stata dello 0,0003%, mentre per la terapia intensiva si arriva allo 0,002%. Numeri bassissimi, se si pensa che la letalità dell’influenza, negli adulti, è dello 0,1%.