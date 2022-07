Vaiolo delle scimmie: via libera dell'EMA all'uso del vaccino Imvanex

Via libera dell'Agenzia europea del farmaco all'utilizzo del vaccino anti-vaiolo Imvanex anche contro il vaiolo delle scimmie. Il Chmp, Comitato per i medicinali a uso umano dell'ente regolario Ue, ha raccomandato infatti di estendere l'indicazione attuale del prodotto per includere la protezione degli adulti contro il Monkeypox virus. Il vaccino della danese Bavarian Nordic è approvato in Unione europea dal 2013 per la prevenzione del vaiolo: contiene una forma attenuata (indebolita) del virus 'Vaccinia Ankara', correlato al virus del vaiolo, ed è considerato un potenziale 'scudo' anche contro il vaiolo delle scimmie, per la somiglianza tra il Monkeypox virus e il virus del vaiolo.