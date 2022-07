Vaiolo delle scimmie, i dati dell’Oms: domani vertice del Comitato d’emergenza

"Uno degli strumenti più potenti che abbiamo contro Monkeypox sono le informazioni. Più informazioni hanno le persone a rischio, più sono in grado di proteggersi". Il Dg fa il punto sull'andamento del contagio e spiega che "in alcuni Paesi stiamo vedendo un trend in calo; altri invece registrano un aumento e 6 Paesi hanno segnalato il loro primo caso la scorsa settimana. Alcune di queste realtà hanno molto meno accesso alla diagnostica, rendendo l'epidemia più difficile da monitorare e più difficile da fermare. L'Oms - aggiunge Ghebreyesus - sta convalidando, procurando e inviando test in più Paesi e continuerà a fornire supporto per un accesso ampliato a una diagnostica efficace".

E nel frattempo "continua a lavorare con le persone interessate per sviluppare e fornire informazioni su misura per le comunità colpite. Questa settimana è stata aggiornata la guida per gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, per includere ulteriori consigli e informazioni". E domani, giovedì 21 luglio, ricorda il Dg, il Comitato di emergenza (l'International Health Regulations Emergency Committee) "si riunirà di nuovo per esaminare gli ultimi dati su Monkeypox e valutare se l'epidemia costituisca un'emergenza di salute pubblica di interesse internazionale. Indipendentemente dalla raccomandazione che arriverà dal comitato - conclude Tedros - l'Oms continuerà a fare tutto il possibile per aiutare i Paesi a fermare la trasmissione del vaiolo delle scimmie e salvare vite umane".