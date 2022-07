Vaiolo delle scimmie: l'UE acquista altre 54mila dosi di vaccino

L'Autorità per la preparazione e la risposta sanitaria della Commissione europea (Hera) ha acquistato altre 54.530 dosi di vaccino di terza generazione dell'azienda Bavarian Nordic, portando a 163.620 il numero totale di dosi acquistate dagli Stati membri in risposta ai casi di vaiolo delle scimmie. La Commissione europea ha specificato che le consegne dei vaccini continueranno nelle prossime settimane e mesi e per tutto il resto dell'anno agli Stati membri dell'UE, alla Norvegia e all'Islanda.