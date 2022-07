Valanga sul Chimborazo, morta alpinista canadese

MeteoWeb

Tragedia in Ecuador: un’alpinista canadese è morta e il suo compagno è rimasto gravemente ferito, travolti ieri mattina da una valanga di ghiaccio e pietre che li ha investiti mentre erano impegnati a raggiungere la vetta del vulcano Chimborazo, secondo quanto riporta il quotidiano El Comercio di Quito. Alla tv Teleamazonas, il capo dei vigili del fuoco di Riobamba, Rolando Vallejo, ha dichiarato che nonostante i consigli di non tentare l’ascensione del vulcano (6.243 metri) in questa stagione, i due canadesi sono partiti ugualmente, senza una guida, raggiungendo una base a 5.400 metri dove hanno trascorso la notte.

“Quando tutto lasciava pensare che i due avrebbero intrapreso una discesa per tornare alla base, abbiamo potuto costatare che invece la decisione era di continuare l’ascesa verso la vetta,” ha affermato Vallejos. A poche centinaia di metri dalla cima, “i due sono stati investiti dalla valanga che ha causato la morte della giovane donna e il ferimento del suo compagno“.