È tutto pronto presso la base spaziale europea di Kourou per il lancio di qualifica del nuovo vettore Vega-C con a bordo il satellite scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), LARES2. Il decollo è previsto per domani, mercoledì 13 luglio alle ore 13.13. A dieci anni esatti dal primo volo di Vega, si ripresenta lo stesso scenario con il binomio lanciatore, Vega, e satellite, Lares. Quello di domani sarà, quindi, un lancio a forte identità italiana che vede l’ASI in una triplice veste: nel lanciatore, nel primo passeggero e nel carico secondario. L’ASI è principale contributore in ambito ESA per lo sviluppo del lanciatore Vega realizzato da Avio negli stabilimenti italiani di Colleferro che porterà in orbita il satellite scientifico dell’ASI LARES2 oltre a due dei sei cubesat previsti a bordo, Astrobio e Greencube.