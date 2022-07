Vendemmia al via domani, anticipata per caldo e siccità

Al via domani, lunedì 1° agosto, in anticipo per il caldo e la siccità, la vendemmia 2022 con le prime stime sulla produzione a livello nazionale di vino Made in Italy sul quale pesa quest'anno anche il balzo dei prezzi, dall'energia al vetro, mette a dura prova i bilanci delle aziende. Appuntamento nell'azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in Franciacorta con la vendemmia delle uve per la produzione di spumanti, le prime ad essere raccolte nella Penisola.