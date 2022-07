In Veneto 2 casi confermati di West Nile invasiva: un morto

"Al momento i casi confermati di West Nile con forma neuroinvasiva sono 2 di cui un decesso e un caso di West Nile Fever probabile. Inoltre sono stati riscontrati positivi al test anche due donatori attraverso lo screening che viene effettuato in tutto il territorio regionale a partire dal riscontro della prima positività nelle zanzare, avvenuto il 7 giugno scorso". Lo sottolinea la Direzione Prevenzione della Regione Veneto in una nota, in relazione al decesso per virus West Nile di un anziano paziente a Piove di Sacco.

La Direzione Prevenzione della Regione Veneto informa che ''come ogni anno, è stato dato avvio dalla primavera a tutte le misure di sorveglianza previste per le malattie trasmesse da vettori quali la West Nile. Sono attivi tutti i piani delle Aziende Ulss concordati con i Comuni. E' comunque sempre necessario proteggersi dalle punture di zanzare - avverte la Direzione - con le modalità indicate nel Bollettino di Sorveglianza delle Arbovirosi, il primo dei quali, per il 2022, è stato definito nella giornata di ieri e non contiene il decesso formalizzato oggi''.