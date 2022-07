Maltempo, vento forte nel Golfo di Manfredonia: soccorse barche a vela

MeteoWeb

Si sono da poco concluse le operazioni di ricerca e soccorso a diverse barche a vela, in difficoltà a causa del maltempo, da parte delle Guardia Costiera di Manfredonia, in provincia di Foggia. Le unità a vela (10 unità con circa 40 persone a bordo) stavano partecipando alla regata velica costiera ”Campionato Italiano Open Platu 25”, quando, a causa di un repentino cambio delle condizioni meteorologiche e del mare e del tempestivo aumento del vento, è stato chiesto dal comitato di regata via radio l’intervento dei mezzi di soccorso della Guardia Costiera.

Sul campo di regata, a circa 5 miglia dal Porto di Manfredonia, sono stati inviati la Motovedetta Cp 263 e il Gommone Gc085 unitamente ad un mezzo navale della locale Stazione Operativa Navale della Guardia di Finanza Bso. Tutti i mezzi navali di soccorso intervenuti in breve tempo hanno raggiunto il campo di regata e hanno prestato assistenza a tutte le barche a vela che, non senza difficoltà, hanno raggiunto il porto di partenza.

Quello di oggi segue di poche ore il soccorso portato a termine dai militari della Guardia Costiera di Gallipoli che, sempre sotto il coordinamento del VI° Maritime Rescue Sub Center della Guardia Costiera di Bari, hanno portato in salvo tre pescatori professionali a seguito dell’affondamento del loro peschereccio nel tratto di mare antistante Punta Prosciutto, nel territorio del comune di Porto Cesareo.

A causa del maltempo, i traghetti per le Isole Tremiti (Foggia) sono bloccati in porto a Termoli. Il mare mosso ha impedito questa mattina le corse della motonave “Isola di Capraria” e del “Tremiti Jet” verso le Diomedee. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino in serata. Il bollettino meteo-marino conferma: mare molto mosso e vento da nord forza 7 in aumento.