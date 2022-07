Violento temporale in Trentino: frana in Val Canali travolge diverse auto | FOTO

Nel tardo pomeriggio di ieri un violento temporale si è abbattuto nell'area nei pressi del rifugio Treviso in Val Canali (gruppo Pale di San Martino) facendo ingrossare il torrente Canali e provocando danni sul sentiero 711 dell'Alta Via delle Dolomiti e sulla strada che porta al parcheggio del rifugio Treviso, travolgendo anche alcune auto. A chiamare il Nue (Numero unico per le emergenze) 112 e allertare i soccorritori è stato il gestore del rifugio Treviso, intorno alle 18:40.