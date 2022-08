Accadde oggi: l’eruzione del 1888-1890 a Vulcano

Oggi, 3 agosto 2022, ricorre l’anniversario (il 134°) dell’inizio dell’ ultimo periodo eruttivo di Vulcano , una delle isole Eolie, come si legge su www.ingvvulcani.com. Nota agli studiosi come l’eruzione del 1888-90, quest’eruzione è successivamente diventata l’evento tipo che ha portato all’introduzione del termine “attività vulcaniana” nella classificazione internazionale delle eruzioni. Il termine fu coniato da Giuseppe Mercalli che trascorse vario tempo sull’isola in quel biennio, per descrivere una sequenza di esplosioni intermittenti, molto tonanti, con emissione di dense nubi di ceneri alte da pochi fino a circa 10 km e di frammenti di magma (Spallanzani, 1792) di diverse dimensioni in stato quasi solido, rappresentati da blocchi e bombe a crosta di pane (che oggi vengono chiamati “balistici”) fino a lapilli. Nel caso dell’eruzione del 1888, la colonna eruttiva iniziale aveva un’altezza di circa 2 km.

Come riportato in più articoli del nostro blog, (https://ingvvulcani.com/2021/10/05/lisola-di-vulcano-e-le-sue-attivita-recenti/ – https://ingvvulcani.com/vulcano/) la storia eruttiva di Vulcano negli ultimi secoli mostra un chiaro alternarsi di periodi a condotto aperto – quelli dei cicli dell’attività vulcaniana – e periodi a condotto chiuso. Durante questi ultimi si registra una continua attività di degassamento variabile sia per intensità sia per aree di emissione coinvolte, come è stato ben osservabile nell’unrest 2021-2022 tuttora in corso. Per quanto i volumi di magma eruttato si siano sempre più ridotti nelle eruzioni di epoca storica, facendo ipotizzare che il sistema magmatico (se non altro quello superficiale) si vada esaurendo, questo vulcano attivo può essere ri-alimentato da camere magmatiche più profonde e nuovo magma potrebbe riaprire i condotti o farsi strada in altri punti della caldera di La Fossa (ad esempio proprio a Vulcanello o alla Spiaggia di Levante). Potremmo quindi ritrovarci anche noi a “sentire” in un futuro adesso indefinibile, ciò che ha raccontato Mercalli (1891, pag. 24): «Mentre io mi trovavo sul fondo del cratere sentivo forti rumori sotterranei simili a quelli che si sentono stando vicino al cratere terminale del Visuvio quando è in eruzione stromboliana. Anche lo Spallanzani nel 1788, essendo Vulcano in istato di semplice emanazione, avvertiva un forte strepito nell’ interno della gola di Vulcano, che descrive così – «Sottovia a quel fondo ci pare di udire un fiume che corra, o a dir meglio, un combattimento di onde agitate, che s’incontrano e impetuosamente cozzino insieme…»