Acquedotto riparato, torna l'acqua a Courmayeur

Torna l'acqua a Courmayeur: l'Amministrazione comunale ha reso noto che "i lavori di riparazione dell'acquedotto, interessato nella sera del 5 agosto dalla frana in Val Ferret, sono sostanzialmente terminati. Le vasche principali dell'acquedotto intercomunale stanno caricando e il servizio sarà progressivamente ripristinato per tutto il territorio comunale e anche per la frazione Verrand di Pré Saint-Didier". L'acqua necessita "ancora di essere bollita, poiché potranno esserci delle impurità".