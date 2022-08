Allerta Caldo: sabato bollino rosso in 16 città

Fine settimana all'insegna del caldo in tutta Italia. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, sabato 6 è stato previsto bollino rosso (allerta di livello 3) in ben 16 città: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino arancione solo per Bologna.