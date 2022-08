La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso oggi un bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore, valido per la giornata di domani, mercoledì 3 agosto. Livello di allerta rosso per il caldo nella città di Palermo; giallo per Catania e Messina. Identiche previsioni per giovedì 4. Per quanto riguarda il rischio incendi, livello di preallerta (arancione) in tutta la regione.