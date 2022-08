È ancora allerta rossa per il caldo sulla città di Palermo nella giornata di domani, venerdì 5 agosto, secondo il bollettino per ondate di calore e rischio incendi emesso dalla Protezione Civile regionale. Allerta gialla, invece, per le città di Catania e Messina. Livello di preallerta (arancione) per il rischio incendi in tutta l’isola.