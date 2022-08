Allerta Meteo Toscana: codice giallo per piogge e temporali

Aria più fresca in arrivo dal Nord Europa sul Mediterraneo potrebbe determinare instabilità con rovesci e temporali anche sulla Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha attivato nella mattinata di oggi lo stato di vigilanza, con codice giallo per le prime ore della mattinata di domenica. Già nel pomeriggio di oggi sono previste possibili perturbazioni su Lunigiana e Garfagnana.