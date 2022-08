Allerta Meteo Toscana: prolungata fino alle 20 di questa sera

E' stata prolungata fino alle 20 di oggi l'allerta gialla per temporali forti per alcune aree della Toscana. A renderlo noto è la sala operativa della protezione civile regionale toscana. Le aree interessate dall'allerta sono quelle interne, centrali e meridionali, costa e isole escluse, delle province di Grosseto, Siena e Arezzo. Possibili anche improvvisi colpi di vento e grandinate. Sempre per la giornata di oggi è previsto vento a tratti forte sul grossetano e sul senese con raffiche fino a 50-70 chilometri all'ora sulle zone collinari e costiere.