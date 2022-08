Allerta Meteo Veneto: verso fine settimana di instabilità

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino in base al quale, viste le alte temperature nei bassi strati e la presenza di aria un po’ più fredda in quota a ridosso dell’arco alpino nella giornata di venerdì 5 agosto, si prevede instabilità sulle zone montane, in particolare sulle Dolomiti dove non si esclude qualche locale fenomeno intenso.

Domani l’instabilità sarà più consistente e diffusa per il cedimento del promontorio anticiclonico e l’ingresso sulla Regione di aria più fredda in quota. Dalle ore centrali di sabato 6, fino alla mattinata di domenica 7 saranno dunque probabili le precipitazioni, più diffuse in montagna, in prevalenza a carattere di rovescio e temporale, prima sulle zone montane e pedemontane e poi anche sulla pianura specie dalla serata/notte di sabato. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, qualche grandinata). Nel resto della giornata di domenica 7 saranno ancora probabili delle precipitazioni con rovesci e temporali specie in montagna.

Alla luce dei fenomeni meteorologici previsti, è stato decretato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (riferita allo scenario per temporali forti), per tutti i bacini idrografici della Regione, a causa dei disagi che potrebbero verificarsi al sistema fognario e di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Segnalata la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide. Lo stato di attenzione è valido da venerdì 5 agosto alle 14 fino a domenica 7 agosto alle 12:00. Nel dettaglio, la criticità idrogeologica è attesa dalle 14 di venerdì 5 solo sull’area di allertamento Alto Piave (BL), mentre sul resto della regione (Piave Pedemontano BL-TV, Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone VI-BL-TV-VR, Adige- Garda e Monti Lessini VR, Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige RO-VR, Basso Brenta – Bacchiglione PD-VI-VR-VE-TV, Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna VE-TV-PD, Livenza - Lemene e Tagliamento VE-TV) la criticità decorre dalle 12 di sabato 6 agosto.