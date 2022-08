Allerta Meteo Veneto: forti temporali fino a domani

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale del Veneto, in base alle previsioni meteo, ha emesso un bollettino di aggiornamento rispetto a quello di ieri, nel quale si conferma lo stato di attenzione per criticità idrogeologica fino a domani nei bacini dell'Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessini per l'arrivo di temporali.