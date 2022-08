Alluvioni nel Kentucky orientale: tragico bilancio delle vittime e moltissimi dispersi, nuove tempeste in arrivo

È sempre più grave bilancio delle vittime delle inondazioni nel Kentucky orientale: è salito a 37 , con moltissimi dispersi , mentre il maltempo continua ad ostacolare le operazioni di recupero, ricerca e a minacciare ulteriori danni. Almeno sei bambini - tra cui quattro fratelli, di età compresa tra uno e otto anni - sono tra i morti. Andy Beshear , governatore dello Stato USA, ha confermato: "Concludiamo la giornata con altre notizie strazianti provenienti dal Kentucky orientale. Possiamo confermare che il bilancio delle vittime è ora salito a 37, con molti altri ancora dispersi". La scorsa settimana, su alcune aree dello Stato si sono registrati oltre 20 cm di pioggia in 24 ore, innescando alluvioni lampo senza precedenti.

A peggiorare ulteriormente la situazione, nuove tempeste in arrivo: il National Weather Service ha emesso un'allerta per inondazioni per la maggior parte del Kentucky orientale fino a martedì mattina ora locale, avvertendo che "si prevede che una serie di tempeste si sposterà sulla regione stanotte", "sono possibili forti piogge che potrebbero portare a inondazioni improvvise insieme a forti temporali".