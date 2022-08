Antartide, Copernicus: “nuovo record negativo, estensione del ghiaccio marino per luglio più bassa dell’era satellitare”

L'estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il suo valore più basso per luglio nelle registrazioni di dati satellitari di 44 anni, al 7% al di sotto della media, ben al di sotto del record precedente. L'estensione del ghiaccio marino artico, invece, è stata del 4% inferiore alla media, classificandosi come 12° più bassa per luglio nelle registrazioni satellitari, ben al di sopra dei valori minimi di luglio osservati nel 2019-2021. Lo spiega il Copernicus Climate Change Service che, per conto della Commissione Europea, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili sulla base di rilevazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.