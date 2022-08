Corsa contro il tempo per salvare la balena beluga rimasta bloccata nella Senna

Corsa contro il tempo per salvare la balena beluga che è rimasta bloccata nella Senna, vicino alla chiusa di Notre Dame de la Garenne: i soccorritori escludono al momento l'eutanasia ma sono allo studio metodi per nutrirla, in quanto appare stanca ed emaciata. Finora ha rifiutato le trote vive e le aringhe morte che le sono state offerte. Si ipotizza un cocktail vitaminico da darle tramite flebo. "Le vitamine saranno somministrate da un veterinario usando una freccia," ha spiegato Isabelle Dorliat Pouzet, segretario generale della prefettura dell'Eure, in conferenza stampa.