“Come una scena de ‘Lo Squalo’”: bambino attaccato dagli squali alle Bahamas riesce a salvarsi

L'attacco da parte di uno squalo è sempre qualcosa di terrificante, a maggior ragione se la vittima è un bambino . Mentre era in vacanza alle Bahamas , un bambino britannico di otto anni è stato attaccato dagli squali. Finley Downer è stato circondato da tre squali nutrice mentre nuotava in una laguna la scorsa settimana, ha raccontato la sua famiglia.

Dopo aver subito morsi su entrambe le gambe, fortunatamente il piccolo è stato tratto in salvo. Finley è stato quindi portato in una clinica nella capitale, Nassau, dove ha subito un'operazione di tre ore. Il padre di Finley, Michael Downer, 44 anni, ha dichiarato al Sun: "sembrava una scena de 'Lo squalo'". L'uomo ha ricordato che c'era così tanto sangue quando suo figlio gli ha detto: "papà, non voglio morire".

Michael aveva portato la famiglia, compresi Finley e le sue sorelle Lily, 9 anni, ed Emily, 12 anni, in un tour di cinque isole quando è avvenuto l'attacco a Compass Cay. La famiglia ha detto al giornale di essersi unita a una folla di persone che nuotavano tra gli squali nutrice, docili se non infastiditi, nella laguna. L'operatore della guida turistica Exuma Escapes ha detto al Sun che la famiglia è entrata in una laguna non utilizzata durante il tour, senza una guida. Dal giorno dell’attacco, la famiglia è tornata a casa a Kettering, nel Northamptonshire, dove Finley si sta riprendendo.