Oggi il sesto volo turistico di Blue Origin

La missione è nota come NS-22 perché è il 22° volo in assoluto di New Shepard, una combinazione di capsula razzo automatizzata e riutilizzabile progettata per portare persone e payload in brevi viaggi nello Spazio suborbitale. Il razzo torna sulla Terra per mezzo di un atterraggio motorizzato come fanno i primi stadi dei razzi orbitali Falcon 9 e Falcon Heavy di SpaceX, e la capsula dell'equipaggio atterra dolcemente con dei paracadute.