Misteriosi buchi trovati sul fondale dell'oceano lasciano perplessi gli scienziati

Credit: NOAA Ocean Exploration, Voyage to the Ridge 2022.

Le profondità degli oceani della Terra contengono molti segreti che spesso richiedono anni di ricerche per essere risolti. Dall'Oceano Atlantico ora arriva un nuovo mistero che sta lasciando perplessi i ricercatori.

Il 23 luglio, sul fondale marino al largo delle coste del Portogallo, sotto la catena di isole delle Azzorre, gli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hanno trovato una dozzina di piccoli fori nella sabbia a una profondità di oltre 3km, senza la minima idea di come siano arrivati lì. Due settimane dopo e a 480km di distanza, sono stati trovati buchi ancora più misteriosi, uguali ai primi.

Da maggio a settembre 2022, la NOAA sta effettuando una spedizione chiamata Voyage to the Ridge 2022 in questa regione relativamente inesplorata dell'Atlantico. Gli scienziati della NOAA sono partiti da Newport, Rhode Island, per andare a Terranova, in Canada, nella prima tappa del viaggio e poi hanno lasciato Norfolk, in Virginia, per le Azzorre. Finiranno attraversando l'Atlantico nella direzione opposta, verso Porto Rico e i Caraibi. La loro nave da ricerca, chiamata Okeanos Explorer, sta studiando le colonie di coralli e spugne sulle creste vulcaniche. La scoperta di questi misteriosi fori è stata più che altro un felice incidente.

Questa non è la prima volta che gli scienziati incontrano questi schemi dall'aspetto strano. La portavoce della NOAA Emily Crum ha dichiarato al New York Times che nel 2004, proprio vicino al luogo di questa scoperta, i ricercatori hanno registrato il primo avvistamento di questi fori. "L'origine dei buchi ha sconcertato gli scienziati", ha twittato il progetto Ocean Exploration della NOAA. "I buchi sembrano fatti dall'uomo, ma i piccoli mucchi di sedimenti intorno a loro suggeriscono che siano stati scavati da... qualcosa". "C'è qualcosa di importante che sta succedendo lì e non sappiamo cosa sia", ha detto al Times il biologo delle profondità marine della NOAA Michael Vecchione. "Questo mette in evidenza il fatto che ci sono ancora misteri là fuori”.

Le ipotesi sull'origine dei buchi vanno da cause artificiali alle tracce di una specie animale sconosciuta o a un condotto di gas che invia bolle attraverso la sabbia. Vecchione è stato coautore di uno studio nel 2022 in cui si discutono le lacune nella conoscenza attuale dei buchi e delle loro cause. Secondo lo studio, i fori sembrano essere stati scavati dall'alto o perforati dal basso, il che significa che qualunque cosa li abbia creati potrebbe aver scavato i fori o scavato sotto il sedimento e potenzialmente utilizzato i fori come un apparato di respirazione. Tuttavia, non ci sono prove definitive e certe: servirà più tempo e ulteriori indagini per scoprire la verità.

Credit: NOAA Ocean Exploration, Voyage to the Ridge 2022