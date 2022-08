Caldo torrido in Francia: previsti +36°C a Strasburgo e +38°C a Lione

Il caldo torrido ha raggiunto l'Est della Francia: Météo-France prevede temperature fino a +36°C a Strasburgo e +38°C a Lione. Dopo il picco di ieri, con la colonnina di mercurio che ha segnato +39/+40°C in alcune zone del Paese, 26 dipartimenti (province) francesi restano in stato di allerta arancione mentre continua la vigilanza per siccità sull'intero territorio. Il servizio nazionale meteorologico francese prevede temperature meno roventi sulla Bretagna, una larga fascia a Nord della Senna e sulle coste della Manica, grazie all'arrivo di un vento settentrionale. Il fine settimana dovrebbe essere più fresco, con un nuovo aumento delle temperature previsto successivamente. Quella in atto è la terza ondata di caldo intenso sulla Francia dal mese di giugno.