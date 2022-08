I cambiamenti climatici possono aggravare oltre la metà dei patogeni umani conosciuti

L'impatto che il cambiamento climatico può avere sulla vulnerabilità umana a una serie di malattie è ben accettato. Gli studi si sono concentrati principalmente su gruppi specifici di agenti patogeni (ad esempio batteri o virus), sulla risposta a determinati pericoli (come ondate di caldo o aumento delle inondazioni) o sui tipi di trasmissione (ad esempio, di origine alimentare o idrica). Tuttavia, la piena minaccia per l'umanità nel contesto del cambiamento climatico e delle malattie è sconosciuta.

Ora un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature, evidenzia che i rischi climatici hanno aggravato il 58% delle malattie infettive umane . I risultati evidenziano ulteriori rischi per la salute umana sotto il continuo cambiamento climatico.

Camilo Mora e colleghi hanno esaminato sistematicamente la letteratura, rivelando 3.213 casi empirici che collegano 286 malattie patogene umane uniche a 10 rischi climatici, come riscaldamento, inondazioni o siccità. Di queste, 277 sono risultate aggravate da almeno un pericolo climatico, con solo nove esclusivamente ridotte dai rischi climatici. Complessivamente, il 58% di un elenco ufficiale di malattie infettive documentate per aver colpito l'umanità ha già dimostrato di essere aggravato dai rischi climatici. Esempi di pericoli includono quelli che avvicinano gli esseri umani agli agenti patogeni, ad esempio tempeste e inondazioni che causano spostamenti associati a casi di febbre di Lassa o malattia del legionario, e quelli che avvicinano gli agenti patogeni all'uomo, ad esempio il riscaldamento aumenta l'area su cui gli organismi che trasmettono malattie, come la malattia di Lyme, la dengue e la malaria, sono attivi.