Carburanti, tonfo dei prezzi

Nuovo giro di ribassi per benzina e gasolio, sulla scia del tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Brent sotto i 100 dollari, influenzato dalle prospettive cupe sulla crescita economica globale, dopo la pubblicazione dei dati sulla produzione industriale in luglio negli Usa, in Asia e in Europa. Benzina self service sotto 1,88 euro/litro in media nazionale, il gasolio a 1,85 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.