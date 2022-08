Creato "cerotto intelligente" che fa le diagnosi

Sihong Wang, a capo del team, ha affermato: "In questo studio abbiamo combinato e integrato l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e la tecnologia indossabile per sviluppare una tecnologia in grado di analizzare informazioni sulla salute". "Si tratta di un chip in grado di raccogliere dati da più biosensori e trarre conclusioni sulla salute di una persona utilizzando approcci di apprendimento automatico all'avanguardia. Questa tecnologia, inoltre, si integra perfettamente con la pelle".