Spazio: la Cina ha lanciato un veicolo sperimentale riutilizzabile

La Cina ha lanciato con successo un veicolo spaziale riutilizzabile, senza equipaggio, con un razzo Long March-2F: secondo quanto riporta l'emittente statale CCTV, il veicolo è partito dal Jiuquan Satellite Launch Center e rientrerà atterrando in un sito pianificato dopo aver operato in orbita per un po' di tempo per fornire convalide tecniche sul riutilizzo.