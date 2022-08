Clima: luglio 2022 più secco della media in gran parte d'Europa, più freddo della media in Australia | DETTAGLI

A livello globale, luglio 2022 è stato uno dei tre luglio più caldi mai registrati, quasi 0,4°C al di sopra del periodo di riferimento 1991-2020, con temperature molto al di sopra della media su gran parte delle masse continentali nell'emisfero settentrionale. Temperature inferiori alla media osservate lungo l'Oceano Indiano occidentale, dal Corno d'Africa all'India meridionale, su gran parte dell'Asia centrale e su gran parte dell'Australia. Questo è stato il sesto luglio più caldo nel complesso per l'Europa.

A luglio 2022, le temperature sono state al di sopra della media 1991-2020 in gran parte dell'Europa, con le temperature che sono state più al di sopra della media nell'Europa sudoccidentale e occidentale a causa di un'ondata di caldo intensa e in alcune parti prolungata intorno a metà mese. Temperature al di sotto della media hanno dominato in una fascia dall'Islanda alla Scandinavia occidentale e centrale fino ai Paesi baltici e proseguendo fino al Mar Caspio. Le temperature sono state generalmente al di sotto della media anche in Georgia e in gran parte della Turchia.

Le temperature sulle aree terrestri dell'emisfero settentrionale sono state per lo più al di sopra della media, con anomalie positive particolarmente ampie nel Nord America centrale e settentrionale e in gran parte dell'Asia. Al contrario, spiccano tre grandi regioni con temperature al di sotto della media: la Russia più orientale, una regione confinante con l'Oceano Indiano occidentale, dal Corno d'Africa a ovest, all'India meridionale a est, che ha registrato precipitazioni molto al di sopra della media, nonché una regione centrale, che comprende parti della Siberia occidentale e dell'Asia centrale.

Nell'emisfero australe le temperature più al di sopra della media sono state registrate nell'America centro-meridionale e nell'Africa meridionale, mentre la maggior parte dell'Australia ha registrato temperature al di sotto della media.

Per quanto riguarda i principali bacini oceanici, temperature superiori alla media si sono verificate soprattutto nel Mar Mediterraneo, nel Pacifico settentrionale e nei mari adiacenti alla penisola antartica, mentre le temperature sono state al di sotto della media nel Pacifico orientale tropicale e subtropicale meridionale, indicativo del proseguimento delle condizioni di La Niña. Temperature inferiori alla media sono state riscontrate anche nell'Oceano Indiano meridionale occidentale.

A livello globale, luglio 2022 è stato:

di 0,38°C più caldo rispetto alla media di luglio 1991-2020

rispetto alla media di luglio 1991-2020 uno dei tre luglio più caldi mai registrati, leggermente più fresco di luglio 2019 e leggermente più caldo di luglio 2016. Questi margini sono così piccoli che non è possibile una classificazione chiara.

La temperatura media europea per luglio 2022 è stata di 0,72°C al di sopra della media 1991-2020, diventando il sesto luglio più caldo nel complesso per il continente, insieme a luglio 2006, in questo record di dati. Tuttavia, è stato di 1,0°C più freddo del luglio più caldo, verificatosi nel 2010.

Ondata di caldo sull’Europa occidentale

Durante un'ondata di caldo da metà mese in poi, numerosi record di luglio per la temperatura massima sono stati battuti in Portogallo, Francia occidentale e Irlanda. Per la prima volta in Inghilterra sono state registrate temperature di +40°C. Qui il precedente record nazionale di temperatura di +38,7°C è stato raggiunto o superato in oltre 40 stazioni, con un massimo di +40,3°C registrato nel Lincolnshire. Record nazionali di tutti i tempi per le temperature massime giornaliere sono stati battuti anche in Galles e Scozia.

Il caldo si è esteso anche più a nord e ad est portando temperature molto elevate in altri Paesi, tra cui Germania e parti della Scandinavia, con record locali di luglio e di tutti i tempi battuti in diverse località della Svezia.

Le anomalie della temperatura giornaliera sono variate per tutto il mese di luglio, con diversi episodi di temperature al di sotto della media in molte parti d'Europa, mescolate a temperature prevalentemente superiori alla media nel settore sudoccidentale.

Gli ultimi 12 mesi da agosto 2021 a luglio 2022

Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

Le temperature medie degli ultimi dodici mesi sono state:

sopra la media sulla maggior parte delle aree terrestri e sulla maggior parte della superficie oceanica, escluso il Pacifico

nettamente al di sopra della media 1991-2020 in una regione che si estende dall'Arabia settentrionale alla Siberia occidentale e sulla Siberia settentrionale, il Nord America centrale, l'Africa nordoccidentale, centrale e orientale, l'Australia settentrionale, gran parte dell'Antartide orientale e il Mare di Weddell

sopra la media in gran parte dell'Europa, ad eccezione delle regioni adiacenti al Golfo di Finlandia e su gran parte della Turchia centrale

al di sotto della media su alcune aree terrestri, comprese parti del Canada settentrionale e dell'Alaska, il Sud America nordorientale, l'Africa meridionale, l'Australia meridionale e parti dell'Antartide

al di sotto della media nel Pacifico equatoriale orientale, dove l'evento La Niña che ha raggiunto il picco alla fine del 2020 si è reintensificato nel 2021 ed è continuato nel 2022

al di sotto della media sul mare di Chukchi, parti del Pacifico settentrionale orientale e gran parte del Pacifico meridionale.

A livello globale, gli ultimi dodici mesi sono stati di 0,33°C più caldi della media 1991-2020. Questa anomalia media di dodici mesi è ben al di sotto della media di 0,46°C per i periodi di dodici mesi terminati a settembre 2016 e maggio e giugno 2020, i tre periodi più caldi in questo record di dati. L'anno più caldo è il 2016, con una temperatura di 0,44°C al di sopra della media 1991-2020. Il 2020 è stato alla pari del 2016, essendo più fresco di meno di 0,01°C. Il terzo e il quarto anno più caldi sono il 2019 e il 2017, con temperature rispettivamente di 0,40°C e 0,34°C sopra la media. Il 2021 è stato il quinto più caldo mai registrato, ma solo leggermente più caldo degli anni 2015 e 2018.

In Europa, la media degli ultimi dodici mesi è di 0,42°C al di sopra della media 1991-2020. Il 2020 è l'anno più caldo mai registrato in Europa con un netto margine, con una temperatura di 1,2°C al di sopra della media 1991-2020.

Siccità in Europa a luglio 2022

Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

Luglio 2022 è stato più secco della media per la maggior parte dell'Europa occidentale e per alcune regioni dell'Europa orientale. Le precipitazioni, l'umidità del suolo e l'umidità relativa sono state tutte costantemente al di sotto della media dalla Penisola Iberica attraverso il continente fino al Mar Nero, inclusi Regno Unito, Irlanda e Scandinavia meridionale, e in alcune parti della Russia occidentale e del Caucaso. La Francia e parti del Regno Unito hanno sperimentato il luglio più secco in base alle registrazioni delle precipitazioni locali.

Le continue e gravi condizioni di siccità, sostenute dalla mancanza di precipitazioni e dalle ondate di caldo degli ultimi mesi, stanno colpendo l'agricoltura e la gestione dell'energia in molte aree, compresa la Pianura Padana. In diverse località, tra cui Spagna, Grecia e Repubblica Ceca, le condizioni di siccità hanno facilitato la diffusione e l'intensificazione degli incendi.

Al contrario, è stato più piovoso della media su gran parte della Scandinavia, dell'Islanda e nelle regioni dell'Europa centrale e orientale.

Il periodo di 12 mesi da agosto 2021 fino a luglio 2022 è stato più secco della media in tutti gli indicatori idrologici in gran parte dell'Europa occidentale e meridionale, con notevoli eccezioni nella Spagna orientale e in Grecia, a causa delle forti precipitazioni della scorsa primavera e dell'inizio dell'estate, rispettivamente. Le condizioni sono state più piovose della media nella Scandinavia settentrionale, in parti della Polonia e nei Paesi baltici, nell'entroterra della Turchia e nel nord-ovest del Mar Caspio.

Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF