Torna l'estate dei "Cocktail di scienza": la divulgazione scientifica secondo la ricetta INRIM

Per il secondo anno consecutivo l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) si cimenta nel programma web di intrattenimento scientifico “Cocktail di scienza”, con cui viene "servito" in maniera divulgativa un variegato mix di argomenti. Un vero e proprio cocktail, reso rinfrescante dalla conduzione briosa di cinque ricercatori. Per divertirsi con la scienza, pur restando seri e rigorosi.

Ogni giovedì di luglio, tra le 17:30 e le 18:30, in diretta streaming sul canale YouTube SI misura, l’INRIM ha trasmesso due puntate, per un totale di otto “aperitivi”, tuttora disponibili on-line. L’iniziativa fa parte del ricco calendario di eventi delle Settimane della Scienza, promosse dall’Associazione CentroScienza Onlus.

La ricetta di “Cocktail di scienza” è semplice: seduti al tavolo di una biblioteca, due ricercatori/conduttori conversano di attualità, del tempo, di fatti privati, fino a sfiorare un argomento scientifico di cui vorrebbero saperne di più. Per fortuna, proprio in quel momento, passa dalla biblioteca un esperto del campo di loro interesse! In questa cornice amena - e a tratti un po’ surreale - inizia un dialogo a tre voci, che fa anche luce sulle attività proprie dell’INRIM, istituto di ricerca dedito alla scienza delle misure o metrologia. Come si dimostra di puntata in puntata, il tratto peculiare della metrologia è la sua multidisciplinarietà. La scienza delle misure trova infatti applicazione in quasi ogni ambito tecnico e scientifico, ogni volta che siano necessarie misurazioni precise e affidabili. Ed è per questo che “Cocktail di scienza” spazia da questioni di fisica teorica e applicata a temi come il cambiamento climatico, la messa a punto di innovativi metodi diagnostici e terapeutici, la ricerca di risorse energetiche sostenibili, la transizione digitale, l’esplorazione dello spazio e le nuove tecnologie di nano-fabbricazione. Il programma è nato come rassegna di video durante il lockdown del 2020, per aprire almeno virtualmente le porte dei laboratori INRIM in tempo di pandemia, quando le consuete visite “in presenza”, organizzate per le scuole e per tutti gli interessati, erano state sospese.

L’anno successivo, nel 2021, la rassegna si è trasformata in una trasmissione web, che è tornata per l'estate 2022 con una nuova serie di puntate. Le parti più ludiche della trasmissione hanno come modello di riferimento le sit-com in stile "The Big Bang Theory". "Cocktail di scienza" è infatti anche un mix di fiction e scienza per avvicinare il grande pubblico mostrando come i ricercatori sappiano scherzare e prendersi in giro. Chissà che, in fondo, la scienza non sia allora molto più divertente di quello che pensavamo!

Ecco i titoli delle otto puntate (per far venire l'acquolina):

1ª Puntata: “Effetto ultrasuoni”

2ª Puntata: “Quanto sono costanti le Costanti della Fisica?”

3ª Puntata: “Caldo estremo, misure estreme”

4ª Puntata: “Lo scarabeo insegna”

5ª Puntata: “Sulla cresta dell’onda (gravitazionale)”

6ª Puntata: “A qualcuno piace quantum”

7ª Puntata: “Misure a tutto gas”

8ª Puntata: “Quando il computer diventa un vero cervellone”