Lacrime di San Lorenzo: quando e come vedere le stelle cadenti più attese dell'anno

Una volta l'anno, da metà luglio a fine agosto, la Terra passa attraverso una "nube" di spazzatura cosmica che interseca il nostro pianeta, con migliaia di minuscole rocce spaziali non più grandi di un granello di sabbia. Questo evento annuale viene definito sciame meteorico delle Perseidi. Quest'anno il picco sarà tra l'11 e il 12 agosto: Sfortunatamente, a interferire con lo spettacolo vi sarà una Luna piena luminosa nello stesso periodo. Secondo la NASA, potremmo essere in grado di vedere 10-20 meteore all'ora durante il picco, molto meno rispetto a 50/60 all'ora visibili senza Luna piena. Tuttavia, potremmo essere in grado di ammirare alcune stelle cadenti nelle notti vicine al picco.