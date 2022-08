Messa a punto la turbina più piccola del mondo: è fatta di Dna

Si tratta di un nuovo importante passo in avanti nella capacità di riuscire in qualche modo e replicare su scala piccolissima ingranaggi e meccanismi simili a quelli del macromondo arriva ora dai ricercatori dell'università di Delft che sono riusciti a realizzare il più piccolo motore a 'elica' al mondo, una sorta di girandola o di turbina, composto da filamenti di Dna che riesce ad accumulare l'energia prodotta dal movimento delle pale. In questo caso a far muovere le pale non è il vento ma i movimenti dovuti a differenti livelli salinità o di cariche elettriche nell'ambiente in cui si trova.